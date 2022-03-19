 

Украинские силовики обстреляли хлебозавод в ДНР

19.03.2022, 22:20, Новости дня
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Зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов в ДНР повреждено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Еленовка повреждено зернохранилище Еленовского комбината хлебопродуктов ГК «Аграрный Донбасс», – приводит текст сообщения представительства ДНР в СЦКК ТАСС.

Как уточнили в представительстве, из хранилища высыпалось около 20 т зерна.

Напомним, после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР под завалами остались более 130 горняков.

Между тем в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что к 19 марта войска Донецкой народной республики освободили 98 населенных пунктов, включая город Угледар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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