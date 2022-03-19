Мнение: Роскошные санкции, исключение водки и шокированный Запад

1. Самые загадочные санкции ЕС – это запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, дорогого алкоголя и прочих излишеств. Во-первых, они бьют по европейским производителям. Во-вторых, эти санкции сильнее всего вредят именно той категории россиян, которая и так уже всем сердцем поддерживает Запад. В-третьих, предметы роскоши при желании можно купить через Китай, Турцию и другие каналы, хуже они от этого не станут:

https://vz.ru/news/2022/3/15/1148743.html

«ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Во вторник Евросоюз ввел четвертый пакет антироссийских санкций, запретив экспортировать предметы роскоши.

«Новые санкции не бьют по широким слоям общества, потому что основная масса населения не покупает предметы роскоши. Поэтому очередные санкции – это хорошие воспитательные меры в отношении нашей неотесанной буржуазии. Максимум, кто страдает, – это деятели культуры. Нельзя будет купить напрямую высококачественные концертные рояли. Придется заказывать их через Молдавию или Казахстан, то есть обходным путем», – считает экономист Василий Колташов.

Более того, если российская элита будет заказывать мебель в России, а не в Италии, «то мы получим импортозамещение». «Очень хорошо, что мы избавились от одежды дорогих брендов. Она стоит дорого совершенно необоснованно. Наконец, русскую буржуазию надлежит воспитывать в протестантском духе, а не в духе нуворишей, которые сорят деньгами. Эти деньги нужно вкладывать в реальное производство, создавать рабочие места, а не покупать яхты», – добавил Колташов.

По его словам, эти санкции направлены в основном против ЕС, потому что дешевых товаров они не производят. «ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – подчеркнул собеседник.

Во вторник Евросоюз ввел четвертый санкционный пакет в отношении России, запретив экспорт духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу. Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали», «продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России». Среди прочего ЕС запретил поставки люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.

2. Забавно, что хотя европейцы вводят санкции на экспорт предметов роскоши в Россию, отказываться от импорта нашей водки и икры они пока что не собираются:

https://lenta.ru/news/2022/03/16/vodka_ikra/

Престижное потребление для западных элит крайне важно: они вполне искренне пытаются запугать нас его ограничением, при этом сами держатся за роскошь до конца.

Возможно, правы публицисты, которые говорят о существенной разнице в менталитете между Россией и Западом.

3. Читатели пишут:

В конце 1990-х я уехал на Запад. Получил там очередное высшее образование, работал в крупнейших международных компаниях в США и в крупных странах Евросоюза. При этом всегда и постоянно ездил в Россию, поэтому, возможно, могу претендовать на «взгляд орла».

Будучи патриотом России, я всё-таки стараюсь сохранить объективность. В России на протяжении 100 с лишним лет люди привыкли к лишениям, несколько поколений жили в условиях частых кризисов. Отсутствие на полках каких-то товаров или рост цен на какие-то из них для абсолютного большинства россиян (а я каждый год долго езжу по регионам) если не совсем нормальная ситуация, то по крайней мере приемлемая.

Совсем не так на Западе. Я наблюдаю сразу за несколькими странами, где у меня недвижимость, работа и отдых. Цены на бензин взлетели почти вдвое, цены на продукты взлетели в полтора-два раза, коммуналка взлетела минимум в два раза. Сказать, что местные обескуражены — не сказать ничего. На Западе уже 3 поколения привыкли к сытой и спокойной жизни, поэтому последствия санкций они воспринимают как настоящий ужас. Даже моя жена фотографирует ценники на заправках, потому что это экстраординарное явление.