Мнение: О взятом за горло Зеленском

Вот это уже действительно интересно. С одной стороны, само признание выглядит неожиданно, С другой, сам «факт» — вполне ожидаемо. Речь о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. Насколько он самостоятелен и обладает ли мандатом на переговорах с Россией, которые сейчас продолжаются практически в ежедневном режиме?

Очень примечательные «утечки» в западных СМИ, ни разу ни жёлтых, дают обильную пищу для размышления…

По информации американского издания Washington Post, ссылающегося на источники в дипломатических кругах, в #НАТО обеспокоились «слишком большими уступками» Украины на переговорах с Россией. Согласно оценке издания, российская специальная военная операция заставляет Владимира Зеленского «рассмотреть возможность уступок…, однако, по словам американских и европейских должностных лиц, конкретные составляющие каких-либо мирных договоренностей, которые его правительство может обсуждать с Москвой, являются загадкой для лидеров западных стран». И дальше ещё интересней. «Закрытые встречи российских и украинских переговорщиков могут стать ключом к прекращению конфликта, но они также могут иметь более широкие последствия для европейской безопасности в зависимости от того, как противоборствующие стороны урегулируют свои разногласия, — говорится в статье. — Неоднозначные сигналы [Владимира] Зеленского о том, насколько он близок к договорённостям, только усилили тревогу относительно того, в каком направлении идут переговоры».

Издание, кроме того, отмечает, что «некоторые страны на восточном фланге НАТО… выступают против мирных договоренностей», если те будут содержать «слишком большие уступки [нынешнему российскому президенту Владимиру] Путину». Якобы это «подаст сигнал о безнаказанном нарушении суверенитета [Украины] и международного права». По всей видимости, наиболее активными противниками компромисса выступают Польша и страны Балтии.

«Если в конце концов #Путин уйдёт [из Украины] с чем-то, кроме однозначных потерь, это дестабилизирует европейскую и международную #безопасность самым нежелательным образом со времён Второй мировой войны», — цитирует WP Йонатана Всевиова, генерального секретаря МИД Эстонии. Кроме того, различные советники Владимира Зеленского, по словам издания, прямо говорят, что «украинцы уверены в способности своей страны победить Россию и не согласятся на болезненные компромиссы, которые могут счесть предательством».

Наряду с этим в WP подчёркивают, что «любая потенциальная сделка [Киева и Москвы] также потребует поддержки со стороны Запада», поскольку дальше встанет вопрос о продлении, ужесточении, либо снятии с России ранее наложенных санкций. Крайне прозрачный намёк на то, что «мирный договор» между Россией и Украиной будет ещё утверждать в Вашингтоне и Брюсселе. И хотя, как отмечают украинские собеседники издания, в стране есть немало граждан, убеждённых в том, что с РФ надо бы «договориться», остаётся большой вопрос, будет ли их голос услышан в сегодняшней атмосфере гнева и отчаяния, донельзя напичканной военной пропагандой.

В общем-то WP не называет Владимира Зеленского «марионеткой» Запада. Но между строк явственно читается, насколько сильно Запад взял за горло нынешнюю украинскую власть. Получается, мем про то, как «НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца» — не такая уж и шутка пропагандистов?

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