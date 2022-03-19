Нагибание стали

Санкции ЕС лишат российских металлургов половины дохода. На внутреннем рынке им не дает заработать родное государство.

Евросоюз ввел четвертый по счету пакет санкций против РФ за боевые действия в Украине. Активы заморозили девяти компаниям и 15 людям, имеющим отношение к поставкам военной техники или к российским государственным СМИ. Также ограничения наложили на ввоз предметов роскоши в страну — премиальных автомобилей, бытовой техники, драгоценных камней, предметов искусства и многого другого. Не менее важно, что Брюссель запретил прямо или косвенно импортировать в ЕС российские железо и сталь.

В последние годы РФ ввозила в ЕС рекордный объем стали и была вторым по величине поставщиком после Турции. Представители отрасли уверяют, что после введения ограничений экспорт значительно сократится, а внутренний рынок «схлопнется». Минпромторг уже провел срочное совещание и рекомендовал производителям начать сдерживать или вовсе снизить цены на продукцию внутри страны. «Новая газета» разбирается, как новые санкции ЕС повлияют на российских металлургов.

«Основной причиной такого решения стало полное непонимание того, что будет с металлургическим рынком в ближайшей перспективе», — рассказал «Новой» источник, знакомый с итогами совещания. Встреча главы Минпромторга с представителями компаний длилась три часа. По словам собеседника «Новой», сначала Денис Мантуров предлагал установить предельные цены для сырья и металлургической продукции, но многие предприятия заявили, что рентабельность будет нулевой. После долгих обсуждений участники совещания договорились, что государство все же не будет устанавливать жесткие требования и регламентировать цены производителей через нормативно-правовые акты. Вместо этого министерство даст предприятиям рекомендации сдерживать цены и снижать их «по возможности».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото: РИА Новости

«Металлурги самые терпилы, что ли?»

Эксперт, пожелавший остаться анонимным, отметил, что производство в отрасли за год достигает 70 млн тонн, а потребление в РФ — не более 40 миллионов. Металлургия — это экспортно ориентированная отрасль, и около половины от производимой продукции ранее мог бы потребить российский рынок. Однако покупательская способность у россиян начала снижаться.

«Например, у нас уже закрываются автомобильные заводы — восемь из 14 российских автозаводов уже приостановили свою деятельность. И потребление на внутреннем рынке еще существенно снизится, по нашим оценкам — на 15–20%.

Фактически происходит сокращение спроса на внутреннем рынке. Начнет снижаться и металлопотребление. Правительство сейчас своим решением запретило экспорт металлопотребляющих отраслей — все эти вагоны, контейнеры и остальное. Мы оцениваем снижение потребления металла примерно в 15% — около восьми млн тонн. При этом у нас еще при сокращении спроса возрастает предложение», — рассказал он.

Согласно классической экономической теории, в такой ситуации цены на продукцию снизятся сами по себе. А на сырье — вырастут, в особенности если ограничить маржинальность металлургических производств. По мнению эксперта, рост цен на железорудное сырье и уголь будет составлять «бешеные проценты».

Российские производители уже продают с существенным дисконтом — 30–40%, то есть цены на внутреннем рынке и так были ниже, чем за рубежом. При этом металлургам необходимо платить налоги на сверхдоходы, когда они уже платят акциз на сталь (по пересчету на курс доллара) и повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«С нас и так снимают, и уже сняли «на поддержку отечественной экономики», как заявляли при вводе этих налоговых новелл.

А теперь предлагают еще раз нагнуть — не очень понятно, металлурги самые терпилы, что ли?

Помимо нефтянки, естественно, самый рабочий локомотивчик — это металлургия. А у нас вместо того, чтобы подкидывать угольки, все время их забирают. С нас хотят фактически два раза взять цену за одну услугу «в поддержку экономики»! Один раз сняли, и давайте сейчас еще ограничим им маржинальность. А маржинальность металлургических предприятий не такая высокая», — рассуждает источник «Новой».

Фото: РИА Новости

«Самоокупаемость мы, наверное, все-таки сохраним, но объем производства упадет. У нас будет меньше денег на реализацию инвестпроектов, в том числе экологических, которые важны для России. Потому что металлургические производства — далеко не самые чистые. Мы в последнее время в экологию постоянно вкладываемся. А в рамках ковида не было проблем ни с аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — Ред.), ни с кислородом медицинским, потому что мы покупали СИЗы (средства индивидуальной защиты. — Ред.), самые «модные» лекарства и передавали в своих регионах присутствия на благотворительность. Порядка 10–15 млрд рублей все металлурги потратили на поддержку медицины в РФ за ковид, — говорит он. —

Владимир Владимирович [Путин] сказал, конечно, что у Советского Союза были колоссальные успехи, но забыл упомянуть, что СССР развалился в первую очередь из-за плановой экономики, к которой нас сейчас усиленно подталкивают.

[Нужно] восстановление. Международных экономических связей РФ с мировой экономикой».

«Если в приоритете будет покупка новых бронетранспортеров — значит, население пострадает»

Андрей Нечаев

доктор экономических наук, профессор, министр экономики РФ в правительстве Е. Гайдара в 1992–1993 гг., председатель партии «Гражданская инициатива»

— Моя оценка — около шести млрд долларов РФ на металлургии потеряет, пока найдет альтернативные рынки сбыта. Понятно, что придется делать какие-то серьезные ценовые скидки. С учетом нынешней ситуации, конечно, новые покупатели будут диктовать свои цены. В Европе, наоборот, цены вырастут примерно на 20% из-за этого. Но этот рынок для РФ закрывается.

Санкции по-разному отразятся на разных компаниях. Скажем, «Северсталь», которая примерно треть своей выручки получает от европейского экспорта, пострадает очень сильно. Эксперты оценивают, что она потеряет где-то порядка четырех млрд долларов. «Металлинвест» сильно пострадает, у которого более трети продукции шло на европейские рынки. Другие компании — как «Магнитогорский комбинат», «НМЛК», «Евраз» — пострадают в меньшей степени. В целом, грубо если оценивать, у нас на продукцию металлургов приходится 15% всего экспорта. Конечно, уступает позициям нефти и газа, но тем не менее третья-четвертая позиция всего российского экспорта. На Европу приходилась примерно половина.

Инфраструктурные проекты, которые реализуются за счет государственных инвестиций, видимо, государство будет продолжать. В частных инвестициях будет спад, и очень серьезный. Будет спад продукции металлургии. Еще такой вопрос — насколько металлурги захотят компенсировать свои потери на европейских рынках за счет повышения цены на российском рынке. Мы такое не раз наблюдали в прошлом. Соответственно, это еще более ограничит возможности покупателей для закупки продукции на внутреннем рынке.

Санкции отразятся на обычных людях, во-первых, в той мере, в которой компаниям придется ограничить свое производство: будет сокращение рабочих мест. И второе — из-за сокращения экспорта бюджет недополучит деньги. Соответственно, когда из резервного Фонда национального благосостояния значительная часть заморожена в рамках санкций, в частности в американских банках и в европейских банках, то возможности поддерживать прежние расходы бюджета у Минфина снижаются.

Соответственно, если бюджет будет стагнировать и даже сокращаться дальше — это вопрос приоритетов. Если по-прежнему в приоритете будет покупка новых бронетранспортеров для Росгвардии, значит, население пострадает больше. Если все-таки произойдет переориентация, какая-то смена бюджетных приоритетов — начнут больше тратить на здравоохранение, что взамен ушедшего ковида было бы очень логично, на культуру, на образование, — тогда население это затронет в меньшей степени.

Алина Данилина, корреспондент

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