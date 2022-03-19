Мнение: Констатация

Сегодня СМИ активно цитируют твит генсека ООН, в котором он констатирует резкое повышение рисков глобального голода в связи с событиями на Украине.

То, что это уже практически неизбежно, факт. Украина в этом году вряд ли сможет нормально провести посевную, а Россия вряд ли сможет отправить на экспорт урожай зерновых. Что ставит огромный регион Северной Африки и Ближнего Востока перед фактом дефицита зерна. Хлеб при этом здесь базовый продукт питания. Регион при этом до сих пор не отошел от последствий Арабской весны, крупнейшие страны вроде Египта вышли из событий Весны в тяжелом экономическом положении, социальные проблемы населения только усугубились. Ряд стран вроде Сирии, Ливии и Йемена продолжают находиться в состоянии внутренних вооруженных конфликтов разной интенсивности. Судан близок к состоянию гражданского конфликта. Товарный дефицит неизбежно будет сопровождаться резким ростом цен на продовольствие.

Даже сейчас зерно на рынках стремительно дорожает, демонстрируя максимумы даже на фоне крайне сложного 2008 года и двух последующих засушливых лет. Нужно понимать, что помимо стоимости самого зерна смена поставщиков приведет к удорожанию поставок и кратному увеличению транспортных плеч: из России зерно доставляется в течение 7 дней, поставка из региона Северной Америки занимает примерно 3 недели.

Фактически голод может спровоцировать новую массовую волну беженцев — и естественно, в направлении Европы, которая сейчас буквально атакуется беженцами из Украины. Каждая новая неделя «не-войны» – это один миллион беженцев. Впрочем, для того глобальные фашисты и нанимали Кремль для проведения этой «спец-операции», и поэтому Байден так бережно и аккуратно подводил Путина к решению 24 февраля, боясь спугнуть клиента. Уже осенью обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке может дать первый выброс, за которым пойдет плотная волна. Ее оценивают не менее чем в 10 миллионов человек (что, скорее всего, слишком оптимистично — только в Египте с его 100-миллионным населением более половины живет буквально на грани бедности).

Генсек ООН буквально констатирует неизбежное, , похоже, что осенью мы будем иметь самый настоящий идеальный шторм: военное положение в Европе, миллионные толпы беженцев, новую волну какой-нибудь заразы (ВОЗ никуда не делся, он просто передыхает от праведных трудов последних двух лет). Именно Европа является целью глобалистов, все остальные здесь на подтанцовке. Слом «старой нормальности» в Европе приведет к реализации проекта «новой нормальности» в одном из самых значимых мировых регионов, и глобалистам останется только зафиксировать результат. Естественно, что на этом никто не остановится, но именно Европа — первая и ключевая цель проводимых мероприятий и проектов.

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