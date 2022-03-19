Минобороны России: Боевики «Азова» планируют теракты во Львове против дипломатов США

Боевики «Азова» планируют теракты против во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран. Об этом сообщил сдавшийся российским военнослужащим сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

Украинские нацисты из батальона «Азов» (запрещен в России) планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и представить это как якобы целенаправленную атаку российских военных, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова передает РИА «Новости».

По его словам, главная цель провокации – усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставления Киеву дополнительного вооружения. Он пояснил, эти данные были получены от сотрудника главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям, который добровольно сдался российским военным.

«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», – сказал Конашенков.

Он добавил, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает.

Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города.

Газета ВЗГЛЯД писала, что фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова».