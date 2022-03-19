Лавров: Для людей с русскими корнями прорабатывается специальный режим въезда в РФ

Сейчас ведется проработка введения специального льготного режима въезда в Россию для людей, которые говорят по-русски и имеют русские корни. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Возглавил по поручению президента РФ Владимира путина комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Комиссия будет заседать в конце марта. Этот вопрос будет одним из основных. Будем его обсуждать в контексте более широкого подхода, который называется репатриация. Считаю, что репатриацию нужно обязательно законодательно оформить, соблюдая формальности и необходимые юридические нормы. Это надо сделать, чтобы значительно облегчить возможность вернуться в Россию или приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином», – сказал Лавров.

Финалисты трека «Международный» предложили свою помощь в качестве независимых аналитиков в налаживании взаимоотношений тех стран, гражданами которых они являются на данный момент, с Россией, а также в популяризации за рубежом русского языка и культуры.

«Не стал бы подсказывать. Вам виднее. Вы ощущаете жизнь своей страны, как на ней сказываются отношения с Россией по официальной, инвестиционной, торговой линии. Если вы «на земле» чувствуете интерес к тому или иному направлению, то мы будем это только приветствовать. Если есть необходимость посоветоваться – я доступен для того, чтобы Ваши идеи выслушать и посмотреть, как мы можем их поддерживать вместе с нашими казахстанскими коллегами», – отметил министр.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что в финале трека конкурса собрались 70 конкурсантов и всех их объединяет любовь к богатой русской культуре и желание связать свое будущее с Россией. «Многие лидеры хотят не только развиваться лично, но и укреплять отношения РФ со своими родными странами. Для нас эта задача не менее важна, поэтому такие инициативы, без сомнения, будут максимально поддержаны. Все финалисты получат право на вид на жительство в РФ по упрощенной процедуре, соответствующий указ уже подписан президентом РФ. А победители трека смогут получить по упрощенной системе российское гражданство. Кроме того, как и в других треках конкурса «Лидеры России», каждый победитель получит образовательный грант на сумму 1 млн рублей на обучение в любом вузе России, что, надеюсь, станет для наших конкурсантов хорошим подспорьем для получения новых навыков и знаний», – сообщил Комиссаров.

В финале трека «Международный» принимают участие конкурсанты, которые успешно прошли испытания онлайн-финала конкурса управленцев «Лидеры России» в августе 2021 года. Это участники, обладающие управленческим опытом не менее двух лет, из Германии, Норвегии, Франции, США, Китая, Республики Кореи, Монголии, Казахстана и других государств. Те финалисты, которым не удалось приехать в Россию, смогут принять участие в суперфинале пятого сезона конкурса «Лидеры России» через год.

Участники уже приступили к конкурсным испытаниям: большой оценочный день включит в себя управленческие задачи для руководителей из разных сфер, работу в командах. Среди оцениваемых компетенций – умение работать в команде, нацеленность на результат, лидерство, коммуникация и влияние, системное мышление, социальная ответственность и адаптивность.