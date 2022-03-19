 

ВКС РФ за день уничтожили 59 военных объектов Украины

19.03.2022, 20:55, Новости дня
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Российская авиация уничтожила за день 59 украинских военных объектов, локатор комплекса С-300 и пять беспилотников, в том числе один «Байрактар», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

 

Он заявил, что беспилотник «Форпост-РУ» уничтожил один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов в 60 километрах севернее Киева. Также российскими ПВО были сбиты в воздухе

Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе пять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.

Ранее вооруженные силы РФ уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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