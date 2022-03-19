Произведения Прилепина, Лимонова и Проханова включили в школьную программу

Научно-методический совет министерства просвещения России внёс изменения в список литературы, рекомендованной для чтения учащимися 1-11 классов общеобразовательных учреждений. В обновлённую школьную программу включены труды Эдуарда Лимонова, Захара Прилепина и Александра Проханова.

“К нам неоднократно обращались учащиеся, родители и учителя с просьбой обновить список литературы для школ, включив в неё произведения современных классиков-патриотов”, – заявил заместитель министра просвещения Ефим Махов.

“Ведь именно в подростковом возрасте закладываются такие вечные ценности как совесть, благородство, достоинство и любовь к Родине. Среди множества вариантов мы выбрали лучшие произведения, которые теперь будут изучать в каждой российской школе”

В связи с обновлением школьной программы уже в 2022 году будут добавлены новые вопросы по произведениям Лимонова, Прилепина и Проханова в Основной и Единый государственный экзамены.

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