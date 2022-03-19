Мнение: Русским беженцам на Украине не рады: возвращайтесь в Мариуполь, для начала!

Что тут сказать, вы же знаете, что в Россию уходить мирному населению украинских городов не давали нацики, прикрываясь ими, как живым щитом? Теперь пойдут дела, похоже лучше – по-крайней мере для тех, кто не хочет уходить на фашисткий запад. Про теплый прием хоть в Литве, хоть в Польше, хоть даже и в Германии (и обратный эффект, когда бабуины дорвались до безвиза) – рассказывали уже не один раз.

Вот, например, магазинчик где-то на западной Украине. Объявление: "Дорогие переселенцы, говорите пожалуйста по украински. Если не умеете – учите. Для нас есть разница".Прекрасная иллюстрация "единой Украины". Западенцы готовы гнобить даже своих, если они говорят на русском языке. Да и каких своих? Очнитесь, вы никогда им своими не были и не будете.

Но, есть и хорошие новости:

Из Мариуполя приходят сообщения о продолжающейся специальной операции по освобождению города от засевших там радикальных националистов. Одна из крупных группировок боевиков сосредоточена на предприятии «Азовсталь». Изначально экстремистами «Азова» (*экстремистская группировка, запрещённая в РФ) именно позиции на этом заводе определялись как основная линия обороны и укреплённый район. Однако теперь ситуация развивается таким образом, что именно «Азовсталь» превращается для националистических вооружённых формирований в настоящий саркофаг.В настоящий момент, как свидетельствуют сводки из Мариуполя, именно по заводу «Азовсталь» идёт наиболее интенсивная работа Народной милиции ДНР и Вооружённых сил России. Проводить там зачистку и нести потери в условиях, когда боевики превратили территорию предприятия в укреплённый район, нет никакого смысла. Поэтому для ликвидации одной из крупнейших группировок «Азова»* в Мариуполе используются другие методы. Ведётся огонь из различных типов оружия по боевикам, пытающихся укрываться на «Азовстали». Противник несёт большие потери, он дезорганизован. Спрятаться за бетонными конструкциями уже невозможно. Остающиеся на территории завода украинские националистические формирования понимают, что никакого деблокирования со стороны других отрядов, им подобным, не будет.

Так что, работы, конечно, много. Кто-то уедет в Россию, кто-то осядет на Донбассе, кто-то вернется в освобожденный Мариуполь.

По-прежнему хочу уточнить и мурзилок с плакатиками "Нет войне!" – вам там не дует? И если бы вас сейчас заставить учить суржик, потому что вы русские – как бы поменялось ваше мнение?

Вместе победим!

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