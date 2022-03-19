 

Путин повысил судью

19.03.2022, 19:55, Разное
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…рассматривающую новое дело Навального.

Президент РФ Владимир Путин назначил судьей Мосгорсуда Маргариту Котову, судью Лефортовского районного суда Москвы, которая рассматривает новое дело против политика Алексея Навального. Об указе пишет РИА Новости.

Судьями Мосгорсуда также стали экс-председатель Басманного суда Москвы Ирина Вырышева (сейчас в статусе и. о.) и судья из Королёвского суда Подмосковья Вероника Зудинова. Агентство отмечает, что возглавить Басманный суд может председатель гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов, он уже подал соответствующую заявку.

Прокурор во время прений по новому делу Навального запросила для политика 13 лет колонии строгого режима. Политика обвиняют в мошенничестве с пожертвованиями и оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор за клевету на ветерана Игната Артеменко.

Источник: Новая газета



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