Мнение: Точки над I

Сегодня в Фейсбуке (запрещен в России) советник Зеленского Арестович, похоже, расставил точки над всеми буквами.

Нынешнее украинское руководство пришло к власти не на пустом месте. Все сегодняшние события были заложены предыдущим киевским режимом — и Донбасс, и стремление в НАТО. Кстати, Порошенко был признан Кремлем сразу же и безо всяких оговорок — в отличие, к примеру, от референдумов на Донбассе. И именно Порошенко завел конфликт на Донбассе в тупик, а затем развернул политику страны на вступление в НАТО. Но к нему у кремлевских как раз претензий нет — он классово близкий. Олигарх и практически свой. Претензии к преемнику, который получил всю эту историю в наследство.

Арестович пишет о том, что никто и не сомневался, что цена за вступление в НАТО — это большая война с Россией. Вне зависимости от того, кто будет во главе РФ и Украины. И эту цену сейчас платят украинцы — но первый взнос в нынешнюю «не-войну» был сделан раньше.

При этом у нынешнего украинского руководства нет ни малейших иллюзий относительно НАТО и более того, в неявной форме Арестович пишет о том, что нынешнее украинское руководство вообще скептически настроено по отношению к курсу на вступление в этот блок. И нынешняя история только подтверждает скепсис.

В этом смысле Зеленский не слишком переживает за то, что по итогам переговоров придется подписать обязательство о невступлении в НАТО — как раз это, судя по всему, вполне укладывается в идеологию нынешнего украинского руководства. И Арестович в предельно жесткой форме сообщает всем «патриотам», рвущимся в НАТО, что они «трусы и дятлы», а также «зомби». Ну, и еще пару определений, которые здесь не стоит приводить.

Эта тема, похоже, теперь закрыта вне зависимости от исхода нынешней «не-войны». Более того — она дала нынешней команде в руки буквально неубиваемый козырь, которым они покроют любого, кто попытается снова завести разговор о НАТО.

Парадоксальным образом Путин укрепил позиции Зеленского, разгромив в первую очередь его внутренних политических противников. То, что Зеленский не мог сделать, связанный мощным украинским «политикумом» по рукам и ногам, только и ждущим, когда этот выскочка совершит фатальную ошибку, сделал за него Кремль. Именно Кремль явным образом доказал, что Украине не стоит рассчитывать на НАТО. Именно Кремль сейчас добивает «Азов» в Мариуполе, буквально снимая с Зеленского проблему радикалов. Мертвые герои — это всегда лучше, чем герои живые. И гораздо полезнее. Из «не-войны» Зеленский выйдет в ранге победителя — во всяком случае для своего населения точно. Да и во всем мире это будет человек, который сделал то, чего не рискует делать никто. Немой укор всей этой изнеженной и говорливой публике трусов и двуличных бездарей. Из провинциальной лиги дворовых команд он выходит если не в высшую, то в первую лигу однозначно. Причем для этого не нужно было делать ничего особенного — просто быть мужчиной и человеком. Для нынешней политической элиты это почти неподъемная задача. Сейчас в цене толерантные говорливые ничтожества. Фактически Зеленский возвращает на мировую арену обычную мужскую норму поведения.

Если в этом и состоял замысел Путина — то можно ему только аплодировать. Но что-то подсказывает, что не в этом. Так получилось. И совсем неожиданно.

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