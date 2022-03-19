Манифестации против отправки оружия Украине прошли в Италии

Активисты итальянского профсоюза USB организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, митинг в Риме прошел одновременно с аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы.

Поводом для акции протеста послужил осужденный работниками аэропорта эпизод, когда они вскрыли, что под видом гуманитарных грузов на Украину отправлялись ящики с оружием и боеприпасами. Загружать их они отказались.

«В первую очередь мы выступаем за мир, которого нельзя достигнуть путем направления оружия», – заявили организаторы, передает ТАСС.

Кроме того, профсоюз указал, что по всем нормам безопасности подобные грузы не могут отправляться из гражданского аэропорта.

«Здесь рядом есть и военный аэропорт, но просто по ошибке такого произойти не могло», – объяснила представитель тосканского отделения профсоюза работников аэропорта Чинция Делла Порта. По ее словам, до сих пор ни от руководства области, ни от представителей управляющей компании аэропорта не было получено никаких разъяснений.

На лозунгах митингующих было написано: «Нет войне, нет НАТО», «Нас не призовут, Италия вне войны», а также «Евросоюз работает для войны, а не для мира», «Мир не построить на оружии». Некоторые из участников акции, представляющие компартию, напомнили, что оружие НАТО в истории попадало в руки мафии.

Ранее власти Италии одобрили передачу Украине «военных средств, материалов и оборудования», однако официально их перечень не оглашался. По данным газеты «Репубблика», из Италии поставляются противотанковые гранатометы и пулеметы.

Напомним, работники аэропорта в Италии обнаружили оружие в «гуманитарной помощи» для Украины. Вместо продуктов и лекарств в ящиках лежали боеприпасы и взрывчатка. Как пишут итальянские СМИ, самолеты должны были лететь в Польшу, а оттуда – на Украину.

В профсоюзе осудили эту «настоящую фальсификацию» и потребовали немедленно блокировать полеты с такими грузами, работникам аэропорта – продолжать отказываться от загрузки оружия и взрывчатки. При этом, кто пытался отправить эти грузы, не уточняется.

Ранее митинги против агрессии НАТО и в поддержку российской спецоперации состоялись в Болгарии и Армении.