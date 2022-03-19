 

СМИ: Болгария расторгнет контракт с Газпромом до конца года

19.03.2022, 19:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с Газпромом, страна будет искать альтернативные источники газа, сообщил вице-премьер и министр финансов Асен Василев интервью Болгарскому национальному радио.

«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», – приводит «Коммерсант» слова Василева.

Он также заявил, что у Болгарии есть альтернативные источники энергии, в том числе поставки из Катара и Алжира. По его словам, планируются использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.

На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России. Контракт на поставки газа от Газпрома заканчивается в июле 2022 года.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

16.11 / В Грузии пообещали не позволить Украине «вытирать о себя ноги»

03.10 / Армения сообщила об уничтоженном азербайджанском вертолете

20.04 / В Черкассах в тире школьник получил пулевое ранение в голову – медики

28.05 / В знак солидарности с Латвией. Литва высылает двух белорусских дипломатов – “разведчиков”

16.07 / Глава Эстонии призвала Европу активнее вооружаться против России и Китая

22.07 / Опровергнут миф о группе крови и коронавирусе

30.05 / В Майами произошла стрельба в банкетном зале, есть погибшие и раненые

29.07 / Под Николаевом горел тепловоз поезда “Интерсити”

25.07 / Названы страны с самым большим госдолгом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика