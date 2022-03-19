 

Чубайс предложил вывезти золотовалютные резервы в безопасное место

19.03.2022, 19:31, Разное
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Советник президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс предложил принять меры предосторожности в связи с арестом половины золотовалютных резервов западными странами. По мнению политика, оставшиеся в России резервы нужно как можно скорее вывезти в безопасное место, такое как Форт Нокс в США.

Чубайс отменил, что за всё время существования на Форт Нокс не было совершено ни одного нападения. Его хранилища настолько безопасны, что даже США используют их для хранения своего золота. Доставку средств в крепость Чубайс предложил организовать на его личном самолёте, который ранее успешно использовался для вывоза золота из России в поместья Михаила Ходорковского и Бориса Березовского.

«Вы видели, чтобы хоть одна нормальная страна хранила своё золото в Москве? Это абсурд. Всё, что её в Нью-Йорк и не в Лондоне, у нас обязательно отнимут. Малейшие санкции и всё. Весь мир знает, что доллар – самый надёжный инструмент хранения богатства, а Форт Нокс – лучшее место для этого», – сказал Чубайс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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