 

Мнение: Почему не было записи добровольцев?

19.03.2022, 19:24, Разное
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Из публикации «Пришествие эпохи Z» узнал много узнал много интересного про вчерашний митинг-концерт.

Захар Прилепин, оказывается, заверил: «Пушкин, Гоголь, Достоевский были бы сегодня с нами».

Народный артист Владимир Машков читал Тютчева: «Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — Чем либеральней, тем они пошлее».

Дмитрий Певцов пообещал собравшимся: пройдет время, и на Красной площади состоится парад всего российского народа, где в едином строю будут русские, украинцы, белорусы.

Но мне вот что интересно. МВД насчитало на митинге-концерте 203 тысячи человек. А если бы на этом же митинге проводилась запись добровольцев на спецоперацию с нацистами и бендеровцами на Украине? Что бы сразу после митинга можно было бы получить оружие, загрузиться в эшелоны и отправиться на Украину? Участников митинга было бы в разы больше? Или наоборот?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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