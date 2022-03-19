 

Welt – разговор Путина и Шольца выявил крайние разногласия в позициях по Украине

19.03.2022, 19:15, Разное
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Глава Кремля Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц занимают крайне различные позиции по Украине, пишет Welt. Об этом свидетельствует их недавний телефонный разговор. По мнению немецкого журналиста Кристофа Ваннера, российский президент пока не готов к компромиссу.

С нами на связи из Москвы Кристоф Ваннер. Сегодня Олаф Шольц (канцлер Германии. — ИноТВ) созвонился с Путиным. Вам известны какие-то детали этого разговора?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Насколько мне известно, Олаф Шольц выдвинул три требования. Чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, чтобы прилагались усилия для поиска дипломатического решения, чтобы внимание уделялось гуманитарной ситуации, — то есть нужно как можно быстрее улучшить условия жизни людей. Речь идёт о медикаментах, еде, воде. Таковы требования канцлера, по моей информации. Она мне поступила не с немецкой, а российский стороны из сообщений российских новостных агентств. Владимир Путин сразу же перешёл в словесное контрнаступление и сказал, что украинская сторона затягивает дипломатическое решение вопроса, что она делает нереалистичные предложения. РФ готова к диалогу, но основные требования РФ должны быть выполнены, а Украина к этому не готова в той степени, в которой необходимо, заявил российский президент.

Я ещё раз напомню, чего Путин требует всё это время. Нейтральный статус Украины, обширная демилитаризация и денацификация страны. Украинское правительство должно признать черноморский полуостров Крым российской территорией. К тому же Путин требует, чтобы правительство в Киеве признало обе так называемые народные республики Донецка и Луганска суверенными государствами. И так далее. Список требований огромный. Он хочет, чтобы Украина никогда не имела ядерного оружия, чтобы у русского языка был особый статус на Украине. Огромный список. И российский президент говорит, что украинцы не выполняют его требований.

К тому же в разговоре с Олафом Шольцем Владимир Путин обвинил Украину в совершении военных преступлений. К примеру, Донецк и Макеевка подверглись атакам с помощью ракет «Точка-У», кассетных боеприпасов, кассетных бомб. Погибло как минимум 20 человек в Донецке, и многие — в Макеевке. А западная пресса, по его словам, об этом ничего не сказала. Российский президент на это пожаловался.

Я думаю, федеральный канцлер и президент Российской Федерации занимают крайне различные позиции. Я подозреваю, что в конечном счёте Владимир Путин не готов к компромиссу. Я думаю, что он продолжает отдавать предпочтение военному решению и пытается достичь своих целей. Максимальная цель — смена власти в Киеве, минимальная — стабильный сухопутный коридор между материковой Россией и украинским черноморским полуостровом Крым, который был аннексирован*. А также он хочет гарантировать водоснабжение Крыма. Для этого Северо-Крымский канал, который снабжает Крым водой из реки Днепр, должен остаться под контролем России. Это минимальные цели. Диапазон возможностей между ними очень большой, и всё зависит от того, как будет дальше продвигаться российская армия. Завязнет ли она или всё же сможет добиться успехов.

Дата выхода в эфир 18 марта 2022 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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