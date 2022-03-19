 

Стало известно об эвакуации из Мариуполя 48 детей

19.03.2022, 18:55, Новости дня
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Донецкая народная республика в субботу из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировала 251 человека, в том числе 48 детей, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 19 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 251 человек, включая 48 детей», – сообщается в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее в ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя.

Жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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