Захарова заявила о запуске США платной программы поддержки «доносительства и стукачества»

Власти США запустили программу «доносительства и стукачества»: за информацию о средствах, которые были получены в результате сотрудничества с российским правительством, обещано вознаграждение сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства Российской Федерации», – написала она в Telegram-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.

По ее словам, поскольку программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, то в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела.

Она предложила выяснить, куда были потрачены «афганские миллиарды», выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа?

«Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию – прим.ВЗГЛЯД)? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть, над чем поработать», – отметила представитель МИДа.

При этом она подчеркнула, что раз уж американский минфин решил сосредоточиться на РФ и членах ее правительства, то органам власти США стоит поинтересоваться источником доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева (министр иностранных дел РФ в 1990-е гг.), а также всеми его контактами и бизнес-связями.

«Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа. Положенное мне материальное вознаграждение американское правительство может перечислить в фонд Клинтонов, а заодно его тоже проверить», – добавила Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи.