Заговор производителей: откуда берется зависимость от ухода за губами и как от нее избавиться

Вопрос о том, что на самом деле стоит за зависимостью от ухода за губами, остается спорным на протяжении долгого времени. И, к сожалению, это довольно распространенное явление. Кроме того, регулярное увлажнение губ не всегда приводит к удивительно мягкой на ощупь коже!

Сначала это может показаться удивительным, но действительно случается, что кто-то чуть ли не маниакально, насильно смазывает губы бальзамом для губ. На самом деле некоторые люди так привязываются к увлажняющему средству, что берут его с собой практически везде. В последние годы появились теории заговора о том, что производители и бренды прямо в эти средства добавляют вещества, вызывающие привыкание при их использовании.

Поначалу это звучит как преувеличение, но действительно есть что-то в том факте, что косметика содержит ингредиенты, которые работают прямо противоположно тому, что они должны были бы дать в принципе. Например, они сушат кожу, в то время как другие бьюти-продукты питают и увлажняют.

Существует ли зависимость от ухода за губами

На самом деле мы можем зависеть почти от чего угодно, что угодно может вызвать у человека зависимость. Таким образом, привыкание к безобидному бальзаму для губ может стать вполне реальным явлением. Звучит, на первый взгляд, безобидно, но все чаще женщины сообщают о том, что чем усерднее они использовали средства для ухода за губами, тем более обезвоженной и сухой становилась поверхность кожи. И это запустило порочный круг, так как они почувствовали еще большее желание нанести продукт, который должен был смягчить их губы.

В чем причина проблемы

Дело в том, что, как и в случае с увлажняющими средствами, во многих средствах по уходу за губами содержится много подсушивающих ингредиентов, вредных добавок. Мало того, нашим губам тоже нужно дышать. Но если их постоянно смазывать толстым слоем бальзама, они на это неспособны. В результате они обезвоживаются, трескаются, кровоточат и, конечно же, болят.

Почему же мы продолжаем покупать и использовать эти продукты? Первая причина кроется в психологическом воздействии: мы привыкли доверять модным и популярным брендам – и надеемся, что получим именно тот эффект, который нам обещает реклама.

Кроме того, вкус бальзама для губ также играет важную роль. Ментоловые средства приятно пахнут, покалывают губы – и именно поэтому пользуются большей популярностью. Но в то же время, говорят дерматологи, именно они вызывают сильное раздражение из-за содержания ментола и камфоры. Кроме того, эти ингредиенты являются аллергенами, вызывают привыкание и желание наносить все больше средства на раздраженную кожу губ.

Каких ингредиентов следует избегать

По словам экспертов, многие средства по уходу за губами содержат салициловую кислоту или даже бензокаин. Последний, например, является местным анестетиком, на который у многих людей аллергия. У тех, кто чувствителен к нему, наблюдаются покраснение и шелушение. Салициловая кислота может быть знакома любителям химических пилингов. Согласитесь, не лучшее решение – наносить бальзам на сухую кожу губ с ингредиентом, который вызывает шелушение. Это может вызвать раздражение при частом использовании.

Что может быть решением

Таким образом, каким бы популярным не был продукт, он может оказаться не самым эффективным. Кроме того, старайтесь избегать соблазнительного запаха средства для ваших губ. Эксперты рекомендуют использовать бальзамы для губ, которые не содержат раздражающих ингредиентов и действительно ухаживают за кожей.

Натуральные растительные масла, например, помогают, удерживать влагу, при этом питая кожу. Кроме того, они не образуют восковой пленки, позволяя коже дышать. Так, кокосовое масло, которое не рекомендуется для кожи лица из-за способности вызывать появление черных точек, отлично подходит для увлажнения губ.

Масло ши также является натуральным смягчающим средством, содержащим антиоксидантные ингредиенты: витамины А, Е и F. Идеально подходит для восстановления эластичности поверхности губ, а также рекомендуется для чувствительной кожи. Средство на основе меда не только уменьшает обезвоживание, но и устраняет воспаление, что является большим преимуществом, если вы используете его на обветренных губах.