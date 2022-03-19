Уплыть по течению: 5 фильмов про алкоголь, пьяниц и похмелье

“Еще по одной” (Another round), 2020



По сюжеты картины, четверо коллег (учитель истории, психологии, музыки и физрук) решили на практике проверить научную теорию психолога Финна Скэрдеруда. утверждающую, что для полного счастья каждому человеку с рождения не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так?

Картина стала настоящим хитом в российском прокате, а также получила “Оскар” в номинации “Лучший иностранный художественный фильм”.

“Плохой Санта” (Bad Santa), 2003



Бойкая и циничная комедия с Билли Бобом Торнтоном в роли по-настоящему невыносимого Санта-Клауса. Двое безработных и задиристых алкоголиков зарабатывают на жизнь тем, что в канун Рождества грабят универмаги и скрываются. Однако в этот раз их план под угрозой срыва, поскольку главный герой Вилли встречает простодушного парнишку Тёрмана, уверенного, что его новый знакомый — настоящий Санта. И теперь “плохому Санте” придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца!

“Мальчишник в Вегасе” (The Hangover), 2009



По-настоящему улетная комедия от режиссера “Джокера” Тодда Филлипса. Четверо друзей едут в Лас‑Вегас, чтобы устроить незабываемый мальчишник. Как это часто бывает, все идет не по плану, и наутро они не могут вспомнить, чем занимались накануне. То, что закадычные друзья натворили вчера – еще пол беды, так на трезвую голову им придется восстанавливать события прошлой ночи. Более того, куда-то пропал жених!

Фильм получил “Золотой глобус” и, кстати, в оригинале название ленты намного благозвучнее — “Похмелье”.

“Армагеддец” (The World’s End), 2013



Пародийная комедия Эдгара Райта на знаменитый блокбастер.

Главный герой – пьянчуга со стажем, живущий на полную катушку в свои 40лет. Ему не дает покоя свой неудачный школьный опыт – будучи подростком, он с друзьями попытался пройти “Золотую милю” — обойти все двенадцать пабов города за одну ночь. Но в итоге горе-весельчакам пришлось сойти с маршрута, так его и не закончив. И вот Гарри решает исправить ошибку, собирает старую команду с одной целью – вернуться в свой родной город и дойти да паба “Конец света”, повторив прошлый алкомарафон. Однако в маленьком городке их почему-то никто не узнаёт, а в тихих пабах притаилась неожиданная угроза.

“На обочине” (Sideways), 2004



Писатель-неудачник, потихоньку спивающийся школьный учитель литературы в обычной средней школе, берет своего лучшего друга, игравшего когда-то в известном сериале, а теперь перебивающегося озвучиванием рекламы, в недельное путешествие по винодельческим районам Калифорнии. Джеку нужно расслабиться перед свадьбой, запланированной через неделю, но приятели не догадываются, что их ждет впереди и как сильно эта неделя изменит их жизни.

Фильм получил ряд наград, в том числе “Оскар” за лучший адаптированный сценарий.