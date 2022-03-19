Армения поддержала спецоперацию РФ массовым митингом в Ереване

В Ереване прошел массовый митинг в поддержку России, продолжающей специальную военную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации этой страны.

На акции в центре столицы закавказской республики собрались тысячи людей с российскими и армянскими флагами, плакатами с лозунгами о дружбе двух союзных государств.

Одним из инициаторов митинга является бывший депутат парламента Армении Айк Бабуханян.

«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», – сообщил он во время акции, передает ТАСС.

Уточняется, что люди пришли к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипломатической миссии.

Ранее в столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине.