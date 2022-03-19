СМИ: Видеообращение Зеленского из Киева оказалось фейком

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, снятое якобы из центра Киева, на самом деле было снято с помощью хромакея.

«Фон «живет своей жизнью», там сплошная статика, нет ни одного объекта в динамике. Занижено качество видеоряда, чтобы скрыть недочеты постпродакшена. <…> Освещение на слоях не совпадает. Объект в холодном свете, фон – в теплом. Возможно, объект подсвечивали дополнительными источниками света», – передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Война с фейками».

По словам авторов поста, фон и сама фигура Зеленского отличаются как по освещению, так и по качеству изображения.

На ролике видно пропадающее плечо Зеленского, а на заднем плане искусственный фон, звук «чистый», не слышен интершум, характерный для съемки на улице, а также не учтены погодные условия. Так, в холодном вечером Киеве у Зеленского не виден пар изо рта.