В Германии предупредили о последствиях отказа от российского газа

Отказ от газа из РФ может привести к отключению отопления в Германии следующей зимой, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Deutschlandfunk.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа, а поставки из РФ будут прерваны или сорваны, у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома и поддержать всю промышленность», – цитирует РИА «Новости» министра.

Он добавил, что газ «используется в основном в промышленности в начале логистической цепочки, а затем возникает или может возникнуть эффект домино».

Германия намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ.

Ранее глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг предостерег от остановки «Северного потока – 1», предложив пока не вводить новые санкции против России. По его словам, отключение «Северного потока-1» не привело бы к прекращению поставок российского газа в Германии, но стало бы серьезной проблемой для энергоснабжения, что привело бы к значительному повышению цен в стране.