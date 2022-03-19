Почему выросли цены? – Личное мнение

Вчера глава ЦБ Набиуллина признала очевидное — цены в марте выросли. И объяснила, почему это произошло.



Фото: Соцсети

«Ускорение инфляции в конце февраля — начале марта было вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте».

Люди действительно скупали всё — автомобили, телевизоры, прокладки и трусики. Продавцы, естественно, подняли цены.

«Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, — это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар».

И тут всё так — когда автомобили скупили, нужно было запастись ещё гречкой, спичками, сахаром. Может, пуд соли ещё купить, чтобы съесть и его?

В принципе, Набиуллина совершенно правильно назвала причины. Продавец ведь не дурак, он понимает — если все закупают пшено мешками, то в ближайшие пару лет его никто покупать не станет.

Потому что есть запасы. И повышает цены.

Наверно, хорошо, когда в чулане стоит мешок сахара — он греет душу. Смотришь на него, медитируешь, представляешь, что уж теперь-то с голода не помрёшь.

Потом, правда, всю крупу сожрут мыши, но оно и не жалко будет — всю запрятанную гречку сложно было бы съесть самим.

Сколько денег люди потратили на запасы, представить страшно. Но душевное спокойствие им важнее денег.

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