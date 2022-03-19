Пришествие эпохи Z

Концерт в «Лужниках» показал новое лицо России.

В преддверии митинга-концерта каналы замерли в томительном ожидании. До последней минуты была неясна главная интрига праздника: приедет Владимир Путин в «Лужники» или не приедет? Телевизионный народ заметно нервничал, забивая паузы. Спасала роскошная картинка: море триколоров, море юных сияющих лиц, море восторгов. Наиболее ответственные каналы, вроде «России-24», брали интервью у известных политических деятелей. Деятелям предстояло перекричать 80-тысячную ревущую публику, но они не привыкли пасовать перед трудностями. В бурном потоке приветственных слов отдельной высокой нотой прозвучало уверение Захара Прилепина: «Пушкин, Гоголь, Достоевский были бы сегодня с нами».

Тень великой русской литературы зареяла над «Лужниками». Народный артист Владимир Машков, грозно окинув тяжелым взором гигантскую арену, принялся читать Тютчева: «Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — Чем либеральней, тем они пошлее». Появилась опасность превратить митинг в сеанс самоочищения, но она быстро развеялась. Дело в том, что Машкова выпустили на сцену вместе с Дмитрием Певцовым, а тот, желая сказать все и сразу, быстро запутался в обилии мыслей и чувств.

Зато он успел пообещать собравшимся: пройдет время, и на Красной площади состоится парад всего российского народа, где в едином строю будут русские, украинцы, белорусы.

Совместные выступления знаменитостей, на первый взгляд, не самых близких друг другу, — новаторский прием митинга-концерта. Вскоре после дуэта Машкова с Певцовым на арену было выпущено целое трио — Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Тина Канделаки. Дамы блистали кислотными красками весенних нарядов и умело жонглировали победными штампами. Подобный замысел устроителей митинга-концерта непонятен: то ли они так время экономили, то ли вау-эффект усиливали.

Вообще, технических накладок было много. Даже выступление Путина вдруг резко прервалось.

Президента из эфира буквально вырубил Олег Газманов. Но и с ним в свою очередь случился сбой. На одном канале он уже пропел свои хиты, а на другом — он только к ним приступил. Суматоху в эфире можно понять. Телевизор и так с трудом приноравливает свое лицо к пришествию новой эпохи Z, а тут еще грандиозность события следовало совместить с всеохватностью. Кажется, впервые митинг-концерт транслировали не только все федеральные каналы, но и почти все дециметровые. Впрочем, несмотря на организационные погрешности, мероприятие, как и ожидалось, получилось очень духоподъемным. Обещанного Лепса не было (а может, он материализовался на другом канале, на который я не успела переключиться). Зато порадовал неожиданный Газманов, при усах и бороде. Когда он затянул свою главную песню «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР», зал охватил экстаз.

Было интересно наблюдать, с каким рвением молодые люди, появившиеся на свет лет через двадцать после распада этого самого Союза, в едином порыве подпевали Газманову.

Самым искренним посреди барабанного боя мне показалось выступление Артема Жоги, командира отряда «Спарта». Он возглавил батальон после недавней гибели в Волновахе героя ДНР Владимира Жоги, его сына. Артем тоже начал с общих слов, а потом замолчал, сказав: «Я очень волнуюсь». И просто тихо добавил: «Просил бы вас выразить поддержку армии и президенту». Хотя мог бы и не просить. Все собравшиеся только этим и занимались.

А меж тем президент уже был на подступах к авансцене. Мы давно не видели такого Владимира Владимировича: свежий, бодрый, в куртке и свитере, глаз горит, руки активно жестикулируют. Вышел стремительно, на ходу начав свою программную речь. Его омывали волны всенародного ликования. Ведущие, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев, застыли в немом почтении.

Россия видела немало подобных праздников. Они вошли в моду с началом второго президентского срока. Но нынешний праздник — дело особой важности. Присоединение Донбасса к Крыму с помощью митинга-концерта — отдельная спецоперация. Прямо на наших глазах зарождаются каноны эпохи Z. Новая неведомая страна, новые задачи, новые герои.

У меня остался один вопрос: все ли участники торжества прошли процесс самоочищения или имеются исключения? И не отыщется ли потом, задним числом, несколько национал-предателей в этой ликующей победоносной массе?

Не приведи бог отыщутся — активные поиски в телевизоре уже начались.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

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