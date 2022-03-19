Чай поможет избавиться от перхоти: домашние средства для здоровых волос

Одной из самых распространенных проблем с волосами, с которыми сталкивался каждый, является перхоть. Это неприятное явление может испортить жизнь каждому человеку. Мы расскажем вам, как избавиться от перхоти – не выходя из дома и используя натуральные ингредиенты, которые восстановят здоровый вид ваших волос.

Основы ухода за волосами

В первую очередь подумайте о сбалансированной диете и достаточном употреблении воды. Чтобы сократить количество вырабатываемого кожного сала, избегайте жирной, соленой и острой пищи. А если кожа головы слишком сухая, обратите внимание на количество выпитой воды – два литра в день обязательно.

Необходимо соблюдать и правила гигиены: любые средства для укладки следует очень хорошо смывать, не позволяя им долго оставаться на волосах и коже головы. Кроме того, не используйте чужие расчески, а также регулярно мойте свои.

Используйте шампуни против перхоти, если перхоть стала очень заметна или если кожа головы покраснела. Следуйте инструкциям на упаковке шампуня. Многие средства против перхоти нужно наносить на волосы и оставлять на 10-15 минут, а затем смывать.

Не царапайте и не чешите кожу головы, это может только ухудшить ее состояние! Не менее важно и устранить факторы, вызывающие стресс.

Маски от перхоти

В основном домашние рецепты масок содержат растительные масла – касторовое, кокосовое, оливковое, жожоба, репейное или масло чайного дерева. Эти компоненты отлично подходят для смягчения обезвоженной и шелушащейся кожи головы. Масло можно использовать в сочетании с другими продуктами, например, с медом или яйцом.

Перед сном вотрите теплое оливковое масло в кожу головы, накройте полиэтиленовым пакетом или наденьте шапочку для душа, сверху оберните полотенцем. Утром смойте шампунем. Перед мытьем следует смешать шампунь с содой.

Хорошо помогает избавиться от перхоти и масло чайного дерева – в шампунь нужно добавить одну каплю, а затем помыть волосы как обычно.

Еще один полезный совет: смешайте кокосовое масло с лимонной кислотой и нанесите эту смесь на кожу головы. Через 30 минут смойте водой и промойте волосы с шампунем.

В избавлении от такой неприятной проблемы, как перхоть, поможет яблочный уксус: на один стакан чистой воды потребуется 4 столовые ложки уксуса. Состав нужно нанести на голову, а затем смыть водой

Мед

Польза меда для волос была оценена многими. Антибактериальные свойства этого продукта позволяют в короткие сроки устранить перхоть. Лучше всего готовить маски с медом в домашних условиях хотя бы пару раз в неделю.

Кисломолочные продукты

Нанесите кефир или йогурт на корни волос, подержите несколько минут, а затем тщательно промойте голову теплой водой.

Обратите внимание: яблочный уксус, травяные чаи, крапивный настой и сок алоэ также могут помочь в борьбе с этой проблемой!