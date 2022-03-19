 

Сабо и кеды. Носим джинсы с правильной обувью

19.03.2022, 17:00, Разное
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Зима закончилась. Весна в самом разгаре. А это значит, что пришло время убирать сапоги и валенки и отправляться за покупкой новой обуви. Но какие модели выбрать любительницам джинсов, чтобы создать выигрышный образ?

Эксперты моды рекомендуют чрезвычайно универсальные силуэты обуви, которые можно носить с целым рядом вещей, включая синие джинсы.

Массивные мокасины

Массивные лоферы можно носить с их любимыми джинсами. Такая обувь удобна и универсальна. Кроме того, это интересный способ передать дух девяностых.

Попробуйте надеть белые носки и толстый свитер, чтобы завершить образ. Если вы любите креатив, дополнить лук носками с ярким принтом. Стоит также отметить, что лоферы – крайне удобная обувь!

Ботинки челси

Ботинки челси продолжают оставаться в тренде. Их можно носить осенью, весной и даже теплой зимой. В них вы всегда будете выглядеть модно и стильно.

Их можно носить со своими любимыми прямыми или широкими джинсами. Такая обувь подойдет не только для походов в магазин и прогулок с друзьями, но и для создания делового и офисного образа.

Белые кеды

Белые кеды (см. главное фото) являются неотъемлемой частью гардероба. Их можно носить с джинсами любого фасона. Наденьте шерстяное пальто и шарф, чтобы создать стильный и непринужденный образ. Вы также можете использовать белые кроссовки для создания романтических луков.

Это по-настоящему универсальная обувь!

Сапоги с квадратным носком

Ботинки с квадратным носком отлично сочетаются с прямыми или широкими джинсами. Эти шикарные сапоги легко дополнят любой образ. Сегодня в магазинах можно найти модели на любой вкус и кошелек. В таких ботинках можно отправиться в магазин, в офис и на пешую прогулку по городу.

Ботинки с квадратным носком можно сочетать с куртками, стильными пальто и даже шубами из искусственных материалов.

Сабо

Сабо – настоящий тренд прошлого и нынешнего сезонов. Эксперты моды советуют представительницам прекрасного пола присмотреться к этой обуви. Попробуйте носить их с прямыми джинсами.

Многие ошибочно полагают, что сабо подходит исключительно для прогулок летом. На самом деле, если на улице прохладно, достаточно надеть носки, чтобы выглядеть модно и не замерзнуть. Сабо также отлично сочетаются с тренчами и легкими пальто.

Обувь отлично будет смотреться с джинсами с высокой талией. С зауженными моделями сабо также будут уместны. Наденьте однотонную футболку или струящуюся блузу, чтобы дополнить модный образ.



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