Сколково начало разработку многоразовых презервативов

По инициативе «Роскосмоса» научный центр Сколково объявил о новой антикризисной разработке с применением современных технологий отечественной легкой и авиакосмической промышленности – многоразовые презервативы с легированным титановым нанополимером, выдерживающим повышенное трение и высокие температуры.

«Опыт отечественных разработок позволяет нормировать не только демографическую ситуацию в стране, но и обеспечить рабочие места для большого количества граждан. Наше изделие рассчитано на гарантийный срок эксплуатации один год, но не более 300 применений. Продукция не хуже импортной и имеет аналогичные потребительские свойства, которые сохраняются на протяжении всего срока и также не требует подключения к розетке», – сообщил представитель разработчика.

Модельный ряд изделий включает в себя три вида для непосредственного применения по интересам граждан. Для очистки между сеансами использования рекомендуется применять исключительно специальную антикоррозийную электролитическую щелочную жидкость, подписку на которую можно приобрести в любой аптеке по предъявлению серийного номера изделия и гарантийного талона.

Минздрав и Роспотребнадзор надеются, что граждане поддержат отечественного производителя. В настоящий момент завод уже отштамповал более 500 изделий и продолжает работать круглосуточно на нужны страны.

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