 

Канье Уэсту отказали в выступлении на “Грэмми”

19.03.2022, 16:13, Разное
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За две недели до главного музыкального события – 64-й церемонии вручения премии “Грэмми”, которая в этом году состоится в ночь с 3 на 4 апреля в Grand Garden Arena в Лас-Вегасе Лас-Вегасе – организаторы решили внести изменения в программу. В частности, исключили из списка выступающих Канье Уэста, номинанта на премию в четырех категориях. Причиной тому стали недавние заявления Канье в соцсетях. Впрочем, на этот раз они касались Ким Кардашьян только частично.

Во время The Daily Show один из ведущих “Грэмми”, комик Тревор Ной выразил озабоченность ментальным здоровьем Канье на фоне развода с Ким. Слова Ноя Уэст воспринял как личное оскорбление и ответил комику привычным способом –  опубликовал “ответку” в Instagram, добавив в сообщение расистского подтекста. Послание не прошло бесследно – за разжигание межрасового конфликта Канье заблокировали аккаунт, а организаторы премии всерьез насторожились – не устроит ли рэпер разборку на самой церемонии. И, решив не рисковать, вычеркнули имя Уэста из числа выступающих. А заодно и еще одного артиста – рэпера The Game, активно поддерживающего Канье в соцсетях.

Отразится ли это на наградах – Канье в этом году заявлен в том числе  в категориях “Альбом года” и “Лучший рэп-альбом” – не известно. Но свое отношение к премии он высказал еще в 2020 году, помочившись на золотую статуэтку и выложив этот ролик в своем twitter-аккаунте.

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