Два веника в доме держать нельзя. Как не обидеть домового и привлечь удачу в дом

Многие знают, что обычный веник обладает магическими свойствами. Об этом инвентаре ходит множество примет. Некоторые уверены, что иметь в доме пару веников считается плохой приметой. Поэтому при покупке нового старый лучше выбрасывать.

В чем заключается запрет

Перед тем как купить новый веник, следует избавиться от старого. Наличие сразу двух штук может привести к бедности. Да и домовой, являющийся защитником дома, может его покинуть. Именно веник делает жилище чистым. Если их становится два, все благосостояние начинает делиться на два, и в итоге семья становится бедной и разоренной.

От старого веника лучше избавиться, потому что он начнет притягивать к членам семьи болезни и ссоры. Также могут ухудшаться погодные условия, а дома появится много насекомых. Веник нужно выбрасывать там, где его никто не найдет.

Правила эксплуатации

Так как домовой живет на венике, его нужно содержать в чистоте. Если пренебречь этим правилом, можно с ним поссориться, и семья будет жить бедно и в постоянных конфликтах. Также у веника должно быть постоянное место. Раз в год его нужно менять. Накопленная отрицательная энергетика уйдет вместе с ним.

Приметы

Вот лишь некоторые приметы:

Для привлечения счастья, успеха и денег веник нужно ставить в углу. Если поставить его ручкой вниз, то можно защитить дом от сглаза и плохих людей. Нельзя подметать, если кто-нибудь из близких находится в пути. Нельзя одновременно готовить и убирать. Еда получится невкусной. Если переступить через веник, то можно заболеть. Человек может не вступить в брак, если ему обмести ноги. Уборку начинайте от входной двери, чтобы не выместить из дома все ценности. Не подметайте после заката, чтобы не заболеть и не стать бедным. Нельзя давать подметать веник посторонним людям. Так можно избавиться от удачи.