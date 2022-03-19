Высокий пучок с косичками, голливудский хвост и другие вечерние прически с Недели моды Нью-Йорка и Парижа

Размышляете над созданием эффектного образа для торжественного мероприятия? Затрудняетесь с выбором прически? Тогда на помощь вам придут луки, созданные именитыми дизайнерами для Недели моды Парижа и Нью-Йорка. Вот несколько идей для вдохновения.

Низкий хвост

Казалось бы: как простой низкий хвост может подходить для торжественных мероприятий? Очень просто. Добавьте аксессуар виде заколки со стразами — и вы увидите, как образ преобразится.

Дизайнеры представили очень красивую заколку с длинными «нитями», украшенными стразами. При движении аксессуар эффектно миксовался с волосами.

Высокий пучок с косичками

Стиль девяностых возвращается — и в подтверждение этому данная прическа. Это пучок, который сделан из локонов, предварительно сплетенных в косичку. Изюминка образа — челка-усики. Это когда берутся две тоненькие прядки со лба и закручиваются в жгутики (либо формируются в косички). Они обрамляют лицо с обеих сторон.

Голливудский хвост

И вновь нотка ретро от современных стилистов. Тугой конский хвост — это несколько банально и скучно. Ему на смену пришел «голливудский». Отличие в том, что здесь локоны зачесаны и приподняты вверх так, что даже не видно заколки для волос. Визуально возникает ассоциация с «бабеттой», но на самом деле это просто высокий хвост с начесом.

«Корона» из косички

Как мы видим, косички по-прежнему в тренде, однако везде они креативно интегрированы в вечерние прически. Вместо того, чтобы украшать голову диадемой, например, почему бы не сделать эффектную «корону» из косички? Техника достаточно проста. Сначала локоны сплетаются в обычную косу, затем эта коса фиксируется на голове по направлению от уха и до уха с помощью невидимок.

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Два хвостика

Поколение девяностых и нулевых помнит своих кумиров: певиц Бритни Спирс и Хилари Дафф. Так вот они обожали прически с двумя хвостиками-«мальвинками». Подобная укладка помогает создать трогательный романтичный образ.

Прически с заколками

Если у вас нет времени или желания долго работать над укладкой, то можете отправиться на мероприятие с распущенными волосами. А чтобы прическа выглядела нарядно, используйте какой-нибудь красивый аксессуар в виде заколки. Вы можете присобрать с ее помощью локоны по одну сторону лица, открыв ушко. Тогда будет правильно украсить ушко одной акцентной крупной сережкой.

Если у вас в наличии нет какой-то одной красивой заколки, но есть простые (без декора) в большом количестве, то вы можете использовать их. Посмотрите, насколько эффектно смотрится прическа, где заколки располагаются наверху, словно «шапочка».

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Как видите, все аксессуары — обычные металлические. Зато их так много, что можно создать стильный и креативный образ.

Цепочки в волосах

Еще один новаторский аксессуар, продемонстрированный на Неделе моды, — это цепочки в волосах. Его использование уместно в случае, если вы соберете волосы в тугой низкий хвост наподобие конского либо сплетете пряди в косичку. Тогда цепи станут чем-то наподобие «футляра» для волос.

Цепочки, находящиеся сверху, красиво украсят макушку головы, создадут единую композицию с зафиксированными ниже локонами. Такая прическа нелегка для воспроизведения с первого раза, поэтому потренируйтесь перед выходом в свет либо обратитесь за помощью к мастеру.

Хвост из косичек

Если у вас есть время и желание потратить время на создание стильной вечерней прически, вы можете вдохновиться этой идеей. Суть заключается в том, чтобы все локоны сплести во множество тонких косичек. Затем косички сформировать в хвост и зафиксировать с помощью заколки. Обратите внимание, что хвост из косичек необязательно должен быть очень низким или очень высоким. Зафиксируйте его чуть выше ушей – этого будет вполне достаточно.