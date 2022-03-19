В Минтрансе рассказали о тратах зарубежных компаний на облет РФ

Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран из-за режима закрытого воздушного пространства еженедельно составляют более 37,5 млн долларов, сообщили в Минтрансе.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) <…> составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что пассажиры и отправители грузов скоро ощутят рост цен. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приняли решение закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ на фоне спецоперации на Украине.