 

В Минтрансе рассказали о тратах зарубежных компаний на облет РФ

19.03.2022, 14:35, Новости дня
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Дополнительные расходы перевозчиков 19 стран из-за режима закрытого воздушного пространства еженедельно составляют более 37,5 млн долларов, сообщили в Минтрансе.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) <…> составляют более 37,5 миллиона долларов США еженедельно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что пассажиры и отправители грузов скоро ощутят рост цен. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приняли решение закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ на фоне спецоперации на Украине. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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