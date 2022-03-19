 

Кроссовер Hyundai Creta выходит на новые рынки

19.03.2022, 13:20, Разное
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Обновленный кроссовер Hyundai Creta изначально был доступен исключительно в Индонезии.

Вместе с тем производитель принял решение распространить продажи техники в Тайланде и во Вьетнаме. Рестайлинговый экземпляр оказался достаточно востребованным, тогда как предшествующее поколение имеет ряд недостатков. Отличить новый автомобиль можно по решетке радиатора и ходовым огням.

Под капотом обновленного паркетника установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат с отдачей 115 л.с. Во всех комплектациях предусмотрели автоматическую коробку передач. Вместе с тем для Тайланда представят только две модификации, тогда как вся линейка комплектаций будет доступна только для Индонезии.



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