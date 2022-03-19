Лукашенко: Сохранение СССР позволило бы избежать множества конфликтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение Советского союза позволило бы избежать множества конфликтов в мире, причиной которых является однополярное мироустройство, в котором доминируют США.

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие, дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты», – заявил Лукашенко в ходе интервью японскому телеканалу TBS, передает ТАСС.

Ранее глава страны назвал более опасное оружие в современном мире, чем ядерное. По словам президента, речь идет о биологическом и кибероружии. Также он добавил, что что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.