 

Лукашенко: Сохранение СССР позволило бы избежать множества конфликтов

19.03.2022, 13:12, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение Советского союза позволило бы избежать множества конфликтов в мире, причиной которых является однополярное мироустройство, в котором доминируют США.

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие, дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты», – заявил Лукашенко в ходе интервью японскому телеканалу TBS, передает ТАСС.  

Ранее глава страны назвал более опасное оружие в современном мире, чем ядерное. По словам президента, речь идет о биологическом и кибероружии. Также он добавил, что что Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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