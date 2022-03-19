 

Появилось видео уничтожения склада с украинским оружием ракетами «Кинжал»

19.03.2022, 13:12, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения гиперзвукововыми ракетами «Кинжал» склада с украинским оружием, это удалось сделать одним высокоточным ударом в подземный ангар.

Видеозапись публикует министерство обороны России, передает РИА «Новости». 

Вооруженные силы РФ уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Отметим, что применение подобного рода ракет стало первым официальным в истории. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен 18 марта.

Первые успешные пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» в РФ прошли в феврале, а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выпустили крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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