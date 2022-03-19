 

Белорусский посол на Украине отказался брать «30 серебренников» от военного

19.03.2022, 13:12, Новости дня
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Белорусский посол, покидая территорию Украины, отказался брать «30 серебренников», которые ему пытались вручить украинские военные.

«Это приказ для вас, не для меня», – ответил посол и отказался брать мешочек с деньгами, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Военнослужащие украинской армии, вручая деньги, требовали, чтобы дипломат передал их главе погранслужбы Белоруссии.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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