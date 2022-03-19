Мнение: Cвоей неразумной политикой в Восточной Европе толкнули русских в объятия китайцев

Cвоей неразумной политикой в Восточной Европе толкнули русских в объятия китайцев

Политолог Джон Миршаймер, один из самых известных критиков американской внешней политики со времён окончания холодной войны, на протяжении многих лет утверждал, что США, стремясь расширить НАТО на восток и установить дружественные отношения с Украиной, повысили вероятность войны между ядерными державами и заложили основу для позиции Владимира Путина по отношению к Украине. Сегодня на фоне спецоперации России на Украине Миршаймер придерживается своей позиции, согласно которой США виноваты в случившемся.

Как рассказал эксперт в интервью изданию The New Yorker, все проблемы по-настоящему начались в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, после которого было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Украина и Грузия войдут в состав альянса. Россия, в свою очередь, дала понять, что считает превращение Украины в «проамериканскую либеральную демократию» экзистенциальной угрозой.

«Если Украина станет проамериканской либеральной демократией, членом НАТО и членом ЕС, русские сочтут это категорически неприемлемым. Если бы не было расширения НАТО и расширения ЕС, а Украина просто стала либеральной демократией и была в дружеских отношениях с США и Западом в более широком смысле, она, вероятно, избежала бы неприятностей. Когда вы являетесь такой страной, как Украина, и живёте по соседству с такой великой державой, как Россия, вы должны внимательно следить за тем, что думают русские, поскольку, если вы возьмёте палку и будете тыкать им в глаз, они будут мстить», — считает Джон Миршаймер.

Он также напомнил, что политика Америки за последние 30 лет после окончания холодной войны заключалась в создании либеральных демократий на Ближнем Востоке. Доктрина Буша в основном заключалась в том, что, если бы США смогли создать либеральную демократию в Ираке, это имело бы эффект домино, и такие страны, как Сирия, Иран и — со временем — Саудовская Аравия и Египет, превратились бы в демократии. Однако все прекрасно знают, чем это закончилось.

«Мы обошли весь мир, пытаясь создать либеральные демократии. Наше основное внимание, конечно, было сосредоточено на Большом Ближнем Востоке, и вы знаете, как это сработало. Не очень хорошо», — отмечает эксперт.

Что же касается Украины, то Миршаймер считает, что вплоть до 2014 года США не считали расширение НАТО и расширение ЕС политикой, направленной на сдерживание России. Однако после событий в Киеве разразился серьёзный кризис и Западу «пришлось возложить вину на других, поскольку он никогда не собирался обвинять себя».

«Есть очевидные доказательства того, что до 22 февраля 2014 года мы не считали Путина агрессором. Это история, которую мы придумали, чтобы обвинить его. По моему мнению, главную ответственность за эту катастрофу несёт Запад, особенно США. Но ни один американский политик — и никто где-либо в американском внешнеполитическом истеблишменте — не захочет признать эту последовательность доводов, и они скажут, что виноваты русские», — отмечает политолог.

Он уверен, что российский президент не собирается воссоздавать Советский Союз или пытаться построить великую Россию, а историю о том, что Путин очень агрессивен и является главным виновником этого кризиса на Украине, придумали именно США. Чтобы, например, захватить Прибалтику или другие страны Восточной Европы, потребовалась бы огромная армия, а для этого была бы нужна экономическая основа, которой у современной России и близко нет. Поэтому, говорит Миршаймер, нет никаких оснований опасаться, что Россия станет региональным гегемоном в Европе. А вот Китай является серьёзным противником для Америки, но политика Штатов в Европе «снижает нашу способность противостоять самой опасной угрозе, стоящей перед нами сегодня».

«Чтобы справиться с Китаем с «лазерной точностью», нам надо ослабить своё внимание к Европе, это первое. И, во-вторых, мы должны без устали работать, чтобы наладить дружеские отношения с русскими. Русские являются частью нашей коалиции против Китая, обеспечивающей баланс сил. Если вы живете в мире, где есть три великие державы (Китай, Россия и США) и одна из этих великих держав, Китай, является равным конкурентом, то ваша задача, если вы являетесь США, сделать так, чтобы Россия была на вашей стороне. Вместо этого мы своей неразумной политикой в Восточной Европе толкнули русских в объятия китайцев. Это нарушение политики баланса сил», — полагает политолог.

Как заключает Джон Миршаймер, в каждом вопросе международной политики есть стратегический и нравственный аспект, но когда дело доходит до военного конфликта, стратегические соображения преобладают над нравственными. В идеальном мире было бы замечательно, если бы украинцы могли сами выбирать свою политическую систему и свою внешнюю политику, но в реальном мире это невозможно. Поэтому сегодня стратегически мудрая стратегия для Украины состоит в том, чтобы прекратить свои тесные отношения с Западом, особенно с США, и попытаться пойти навстречу России и уладить с ней разногласия. И существует высокая вероятность того, что украинцы смогут выработать какой-то способ сосуществования с русскими.

https://russian.rt.com/inotv/2022-03-19/New-Yorker-politolog-Dzhon-Mirshajmer – цинк

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine – оригинал на английском

Автор, яркий представитель тех кругов, которые хотели разыграть схему договоренностей Никсона с Китаем в 70х годах, только теперь уже с Россией против Китая. Сейчас они в печали, так как администрация Байдена фактически разрушила возможность такой комбинации и лишь усилила связи Китая с Россией, при этом обе страны являются врагами США.

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