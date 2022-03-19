В Москве вновь откроется Черкизовский рынок

В Москве 1 апреля 2022 года вновь откроется для посетителей Черкизовский рынок. Ранее объект занимал территорию более 49 гектаров, на нём трудилось более 100 тысяч человек.

На рынке по доступным ценам были широко представлены одежда, техника и иные товары народного потребления, в том числе именитых европейских брендов. После закрытия Черкизовского на его месте планировалось построить жилой комплекс и культурные объекты.

14 марта 2022 года на фоне введенных антироссийских санкций состоялось заседание Комитета имущественных отношений, на котором было принято решение о передаче в безвозмездное пользование земельных участков группе компаний “АРТ” (ранее владела контрольным пакетом акций АО “Черкизовский народный рынок”) сроком на 50 лет.

– После закрытия мы долго не могли реализовать данный земельный участок через открытый аукцион и приняли решение остановить торги. На фоне антироссийских санкций принято решение использовать участок для организации мелкооптовой и розничной торговли для нужд москвичей и гостей столицы, – сообщил руководитель комитета имущественных отношений Артур Исмаилов.

В настоящее время на территории рынка идет монтаж торговых павильонов. Для этих нужд используются морские крупнотоннажные контейнеры иностранных перевозчиков, отказавшихся работать в РФ.

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