Мнение: Плодотворная тема

Как-то слегка подутихла тема американских биолабораторий на территории Украины, хотя еще несколько дней назад казалось, что именно они будут объявлены чуть ли не основным поводом для проведения «спец-операции». По какой причине пока эту плодотворную тему отложили в сторону, неизвестно, но на этой неделе союз офицеров запаса службы национальной безопасности Армении сделал заявление о том, что нужно проверить: чем занимаются в американских биолабораториях, расположенных в Армении. Числом, между прочим, аж в 12 штук, причем три из них — в Ереване.

Этот союз из числа противников нынешнего премьера Пашиняна и укомплектован выходцами из так называемого «карабахского клана», который потерпел поражение в 18 году и был вынужден уступить власть. Так что для него любое лыко в строку. Правда, есть некоторый вопрос и к самим ветеранам армянской ВЧК: американские биолаборатории появились в Армении еще при «старой власти» и перешли в наследство Пашиняну от прежнего руководства союзной России Армении. Такие же лаборатории созданы и функционируют в Казахстане, Грузии и даже в Таджикистане, хотя казалось бы, таджикский режим целиком и полностью зависит от Кремля — по крайней мере в вопросах внешней безопасности.

Об этих лабораториях известно, но российская пропаганда предпочитает не заострять. Собственно, и про украинские было известно, просто потребовалось найти еще парочку причин, по которым Кремлю позарез потребовалось проводить денацификацию. Тему обозначили, чтобы у населения отложилось впечатление что это жжж неспроста, на чем ее пока и прикрыли. Прикрыли потому что особых доказательств результатов деятельности нет.

Нужно понимать, что в реальности любые лаборатории — это в первую очередь исследования. Чтобы на базе лаборатории развернуть центр по ведению биологической войны даже локального масштаба, потребуется создавать серьезный промышленный объект. История про то, как один комарик или одна мышка, сбежавшие из лаборатории, заразили и убили пол-континента — это сюжет для Голливуда. В реальной жизни такое провернуть либо невозможно, либо исключительно невероятно. Чтобы началась эпидемия, нужно, чтобы миллион комариков укусил миллион человек, и только тогда возникнет вероятность мутации, перехода болезнетворного агента от одного вида к другому, закрепление признака и распространение заболевания. Каждый этап — это очень невысокая вероятность, а суммарно они создают ничтожные проценты вероятности наступления события. Уже поэтому биологическая война — это предприятия по производству, а не исследовательские лаборатории. Лаборатории — они вообще про другое. Более того — между исследовательскими лабораториями и даже центрами и непосредственным производством тех или иных видов продукции лежат еще звенья — где отрабатываются производственные технологии, где создаются смежные производства по изготовлению самых разных необходимых и сопутствующих ингредиентов процесса. В общем — тайная лаборатория, ведущая подготовку к биологической войне — это чушь. Такую подготовку скрыть практически невозможно, особенно, если у вас есть нормальная разведка.

Поэтому, видимо, тему биолабораторий на Украине обозначили, закрепили в мозгах электората и тихо свернули. Так как использовать ее в качестве официального обоснования неперспективно. То, что можно вдуть в уши оболваненным телезрителям, сложно предъявлять на переговорах — там число идиотов на порядки меньше.

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