Мнение: Дневник коронавирусного года

«Большинство лекарств нам прописывают, так как красивая девушка с чемоданчиком подарила врачу фирменную ручку». Прочёл сейчас «Дневник чумного года» за авторством Даниэля Дэфо. Того самого, которого все знают по «Робинзону Крузо». Речь там идёт про чуму 1665 года в Лондоне, во время которой столица Англии потеряла погибшими около 20% своего населения.

Мне следовало бросить всё и прочесть эту книгу в декабре 2019, когда на улицах Ухани начали падать без чувств первые прохожие. Тогда все последующие события не были бы для меня сюрпризом, ибо современное человечество встретило коронавирус практически так же, как и лондонцы тех лет. 350 лет назад юыли и строгие карантины, и отрицатели чумы, и шарлатаны, и бегущие за город выживальцы… всё то же самое, с той разницей, что смертность была значительно выше, так что англичане страдали гораздо сильнее нас.

Закончилась чума подобно коронавирусу, то есть естественным путём. Через несколько месяцев зараза мутировала и перестала с гарантией убивать заболевших: из смертельного заболевания чума стала тяжёлым, так что многие, переболев, выздоравливали. В этот момент народ возрадовался и высыпал на улицы, полагая, будто всё страшное уже позади. Поведение глупое, ибо даже ослабленная чума часто заканчивалась гибелью больного, но для человека вполне естественное. А на следующий год в Лондоне начался огромный пожар, так что про чуму в 1666 забыли окончательно — подобно тому как сейчас на нашей планете быстро забывают про ковид-19 и связанные с ним ограничения.

Англичане XVII века были достаточно продвинутой нацией. В отличие от других народов того периода, они не были фаталистами, и к эпидемии подходили довольно практично. Если бы они сумели нормально организовать карантин, подвоз продуктов и рабочие места, пожалуй, чуму удалось бы задушить в зародыше — несмотря даже на отсталую медицину и всякие глупости типа массовой казни кошек или прокуривания внутренних помещений. Однако люди не муравьи, вести себя организованно мы не могли тогда и не можем сейчас. Таким образом, всё свелось к тому же: кто-то запасался продуктами и пересиживал чуму в безопасном месте, а кто-то бездумно рисковал.

Как подчёркивает Даниэль Дэфо, спасение от чумы не было вопросом денег. Как и сейчас, это было вопросом силы воли и предусмотрительности. Напомню, когда в России свирепствовали первые, тяжёлые версии коронавируса, народ заражался сам и заражал других, не обращая никакого внимания на безопасность окружающих. Классика 2020 года: «родственники приехали с дружеским визитом, ближе к концу мероприятия сказали, что у них вчера пропало обоняние, так что на работу им пока что нельзя».

Коронавирус навряд ли стал последней пандемией в истории человечества. Напомню, что наши военные накрыли сейчас биолаборатории США, и выяснилось, что конспирологи были правы. Американцы действительно разрабатывали опасную заразу, ставили опыты на летучих мышах и работали над смертельным биооружием. Так как власти США с трудом контролируют даже собственную страну, а биолаборатории США разбросаны по всему миру, американцы могут или потерять над ними контроль, или намеренно выпустить часть вирусов на волю в соответствии со своей концепцией управляемого хаоса. Повторюсь, это уже не конспирология. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, официально признала следующее:

https://www.vesti.ru/article/2686573

1. У США действительно есть биолаборатории за рубежом.

2. Там ведутся опасные в военном смысле исследования, и американцы боятся, что их биологическое оружие попадёт в руки России.

Я надеюсь, что США будут агонизировать относительно тихо, и никакая чума 2.0 из их лабораторий наружу не вылезет. Однако биооружие у американцев есть, а Китай уже почти прямо заявляет, что коронавирус вполне мог быть сконструирован именно американцами.

Впрочем, вероятность новой опасной пандемии в ближайшие годы я рассматриваю как невысокую — в том числе потому, что за последние два года мы неплохо продвинулись и в создании вакцин, и во всяких карантинных премудростях. Запас тушёнки, респираторов и спирта есть сейчас у многих, и это очень хорошо.

Пожалуй, теперь пора найти какую-нибудь хорошую книгу про падение империй — это событие в ближайшие годы куда как более вероятно. Коллеги, что вы порекомендуете прочесть про крах Нидерландской империи, например? Мне кажется, скоро мы увидим повторение тех грохочущих событий.