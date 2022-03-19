Мнение: Чем спецоперация отличается от войны?
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С утра минобороны доложило об итогах двадцать третьего дня боевых действия на Украине:
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции….
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники».
Уже двадцать третий день ломаю голову, чем военная спецоперация отличается от войны?
В Афганистане была война.
В Чечне было две войны.
В Сирии – война.
А на Украине – не война, а специальная военная операция. Почему?
На снимке: Киев. Вид из окна. 17 марта 2022
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Источник: Ирек Муртазин
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