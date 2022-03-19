 

Раскрыты подробности Карибского королевского тура Кейт Миддлтон и принца Уильяма

19.03.2022, 12:00, Разное
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О первом большем турне герцога и герцогини Кембриджских, приуроченных к платиновому юбилею королевы Елизаветы II, стало известно в первых числах февраля. А сегодня, в первый день путешествия королевской четы по Карибскому морю, появились подробности их официальной программы. 

Сообщается, что в субботу пара прибудет в Белиз – небольшое государство, главой которого, к слову, является Елизавета II. В честь Ее Величества здесь даже назван центральный бульвар, в открытии которого в 2012 году принимал участие принц Гарри. Ожидается, что в Белизе Кейт и Уильям пробудут три дня. Но это время, по сообщению Дворца, у пары запланировано “путешествие по аллее памяти” – Уильям собирается показать супруге свою армейскую часть, в которой он служил вместе с валлийскими гвардейцами. Находится она в настоящих джунглях, так что Кейт впечатления будут гарантированы.

После, 22 марта, пара отправится на Ямайку. Там Кейт посетит Шортвудский учительский колледж, где представит работу своего центра по раннему развитию детей. А потом, вместе с Уильямом, собирается отпраздновать “основополагающее наследие Боба Марли”, говорится в официальном заявлении Дворца.

Оставшиеся три дня – с 24 по 26 марта – представители монаршего семейства Великобритании проведут на Багамах.  Пара примет участие в парусной регате в королевском парусном клубе в Нассау. А одним из главных пунктов в плане запланированных мероприятий станет развитие новой экологической премии принца Уильяма Earthshot Prize. Ожидается, что Кейт и Уильям посетят одного из лауреатов премии  на острове Гранд-Багама и увидят его новаторские идеи по восстановлению и сохранению рифов. 

Помимо благодарности жителям Белиза, Ямайки и Багамских островов за их поддержку, в течение этого восьмидневного тура программа герцога и герцогини будет сосредоточена на праздновании богатых культур, которые уникальны для этих трех стран, – добавляет пресс-секретарь Дворца.

По словам официального представителя, в каждой стране Кейт и Уильяма ждут  блестящие вечерние приемы  и тесное общение с местными жителями. Герцог и герцогиня встретятся с продавцами, которые будут готовить блюда местной кухни, в том числе салат из раковин. Сообщается, что поездка по Багамским Островам также позволит Кейт и Уильяму оценить последствия изменения климата. Кроме того, они смогут воочию увидеть, как люди в Абако справились с последствиями урагана “Дориан” в 2019 году.

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