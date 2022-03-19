 

Эксперт исключил проблемы с мясом и молоком в РФ из-за санкций

19.03.2022, 11:47, Новости дня
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Планы по увеличению выпуска мясной и молочной продукции не пострадают из-за введенных Западом санкций против России. Трудности могут возникнуть только с упаковкой – там используются иностранные компоненты, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь группы компаний «Агропромкомплектация» Денис Царев.

«В настоящее время группа компаний «Агропромкомплектация» модернизирует уже действующие производственные объекты с целью увеличения объемов производства. Например, производство колбасы в следующем году мы собираемся увеличить в два раза – это серьезные объемы, мы намерены производить большое количество товаров», – говорит Царев.

Он рассказывает, что нынешние геополитические условия не повлияют на планы компании несмотря на то, что для модернизации закупается иностранное оборудование: зарубежные партнеры выражают свою клиентоориентированность и готовность в нынешних условиях решать вопросы по логистике и отгрузке тех товаров, которые необходимы российским производителям. Специалист отмечает, что и с ремонтом такого оборудования тоже не должно возникнуть проблем, поскольку все эти производители имеют в РФ сервисные центры.

Собеседник подчеркнул, что компания продолжает и реализацию всех ранее запущенных инвестиционных проектов по увеличению объемов производства молочных и мясных продуктов.

«Также мы не испытываем проблем с кормами для своих животных. И в первую очередь, это связано с тем, что мы производим их сами. У нас 130 тыс. гектаров полей, на которых мы выращиваем различные культуры, которые далее перерабатываются в комбинированный корм, отлично подходящий для свиней и крупного рогатого скота. В этой области за последнее время мы действительно стали самостоятельными», – говорит специалист.

Единственное, из-за чего бизнес сейчас может испытывать трудности – это, по словам собеседника, упаковка для продукта, поскольку для ее изготовления используются иностранные компоненты. По всем остальным компонентам никаких проблем нет. «Вся продукция продолжает производиться. Сырье – есть, оборудование – есть, все работает», – резюмировал Царев.

Ранее сооснователь и генеральный директор компании «ОптиКом» Максим Рогожко предупредил, что из-за санкций со стороны Запада, введенных в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, в РФ ожидаются проблемы с упаковкой и бумажной продукцией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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