Волонтеры привезли жителям Херсона фрукты и лекарства

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19.03.2022, 11:47, Новости дня
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Волонтерский корпус #МыВместе доставил в Херсонскую область гуманитарную помощь, грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных.

Людям раздали продуктовые наборы, лекарства и фрукты.

«Из лекарств в основном обезболивающие, жаропонижающие, медикаменты от давления. Из фруктов – апельсины. Если в первый день, когда мы начали работать, люди боялись подходить к машине и брать помощь, то в этот раз народа было очень много, причем жители начали подходить к месту раздачи гумпомощи заранее», – рассказали волонтеры.

Отмечается, что не обошлось без провокаций. Так, 20-летний парень толкал женщин и стариков, но позже его выдернули из толпы, тогда он успокоился.

«Люди говорят спасибо нам за эту помощь. Продукты и лекарства им сейчас крайне необходимы», – рассказал замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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