 

Мнение: Асад в ОАЭ

19.03.2022, 11:40, Разное
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Знаковое событие.
Асад совершил первый государственный визит с 2011 года (помимо поездок в Россию и Иран).
В ОАЭ Асад провел переговоры посвященные дальнейшей нормализации отношений со страной, которая несколько лет спонсировала террористов в Сирии, угрожала Сирии интервенцией, но затем переобулась. В прошлом году ОАЭ уже открыли дипломатическое представительство в Дамаске и поддерживали идею возвращения Сирии в Лигу Арабских Государств (Асад просить сам не хочет, хочет чтобы ЛАГ сама предложила ему вернуться).
Главный посыл встречи, ОАЭ призывает вывести все иностранные войска из Сирии, которые находятся там незаконно.
При этом законно в Сирии находятся только ВС РФ и иранские "ихтамнеты" из КСИР с оравой шиитских прокси.

Источник: Colonel Cassad



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