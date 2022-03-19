Мнение: Напечатайте денег! Бизнес гибнет! Кругом коррупция! Я молодец!



Я сейчас, работа такая, читаю еще больше Тг-каналов и вот нарвался на вроде бы адекватного автора, который – увы, в отличие от меня – хайпожорит от души. Вообще, конечно, иногда думаешь – вот зачем мне все это? Почему бы тупо не начать стонать, постить хрень всякую слезливую – будут тебе лайки, просмотры, слава. Но, не могу быть мудаком, вот честно – не выходит.

Короче, гражданин начал постить письма бизнесменов, которые – справедливо – начали ему писать про проблемы.

Да, техника подорожала, например, для деревообработки. Да, в том числе, потому что бырыжные продавцы крутанули в три икс цены. Кто виноват? Правильно, Путин и Россия!

Во-первых, типа – потому что ДО СИХ ПОР НЕ ЗАМЕСТИЛИ БОШ – это ж просто, сто раз так делали.

Во-вторых, потому что типа ставка 20% рефинансирования – хотя ясно понятно, что это заградительная вещь и будут этим заниматься.

И, конечно, третье – что типа кругом безнадега.

Историй было много – все упираются, как у Хазина в одно – мы скоро умрем, уберите Набиулину, поставьте меня, напечатайте денег.

К чести товарища, он потом процитировал еще одно письмо, где читатель поставил его раком и показал, где его место – потому что ВСЕ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ дайте денег – мы в лайт-варианте посмотрели на недвижимости полгода назад, а вот Турция – до сих пор хлебает полной ложкой и конца и края не видно.

И вот это все к чему?

К тому, что с дивана – все офигенно умные.

Дайте денег всем! Нет, ладно не всем, тем кому надо! Но, как узнать, кому надо – ведь это повод для коррупции, а это плохо (где-то заплакал сейчас никому не нужный Навальный)?

Однако, теперь, другие новости.

52 банка, если помню по памяти – начали аграриям выдавать кредиты под 0,5-5% – по льготным программам. Да, уверен, не без проблем, но с..ка – не бывает систем без издержек! Это только диванные клоуны и хайпажоры, вот тут совершенно ничем не выделяется уважаемый Владимир Соловьев, кстати, будут орать в микрофон – доколе, ведь люди! Да иди в жопу.

Воры и жулики есть всегда. И мудаки есть всегда, понимаете?

Мой знакомый, тоже сейчас плачет, хотя упакован донельзя, рассказывал мне вполне коррупционные схемы, если быть прямым как палка – как он получал деньги от госорганизаций. Но он – заказы выполнял, понимаете. Хотя фактически – это было нарушение, деталей не хочу.

А другие мудаки, согласно все тому же ФЗ – сбивали цену, потом срывали сроки, потом не поставляли продукцию, подставляли директоров госконтор – но зато типа правильные.

Все это я к тому, что проблем будет и будет много. Мне самому интересно, почему у нас почти 100%, если не врут, оплодотворенных куриных яиц завозят из-за бугра. Петухов в стране мало и я не про Яшина? 8 лет прошло от Крыма – какого хрена? Что мешало?

Но, то ладно – не помрем поди, будут еще движения.

Просто раз за разом: если какой-то клоун, говорит вам умные мысли – но решить с ним ничего нельзя, потому что он за все хорошее и против всего плохого – гоните в шею.

Он тупо жрет ваши нервы и стрижет на вас купоны.

Или, тоже вариант, он просто честный мудак.

Хоть так, хоть иначе – проиграете с ним только вы.

Вместе победим.

—