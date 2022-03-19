Мнение: Распоследнее предупреждение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Роскомнадзор ещё раз призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и напомнил о предусмотренных законодательством мерах по блокировке.
Подобные ритуальные пляски говорят, что связываться с Гуглом Роскомнадзору все-таки страшновато по причине непонимания последствий, но руководство приказало прекратить эти ваши безобразия, поэтому цензура обставляется со всех сторон, чтобы когда все грохнется, к ней претензий со стороны начальства не было.
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет