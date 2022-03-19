 

Мнение: Распоследнее предупреждение

19.03.2022, 11:19, Разное
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Роскомнадзор ещё раз призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и напомнил о предусмотренных законодательством мерах по блокировке.

Подобные ритуальные пляски говорят, что связываться с Гуглом Роскомнадзору все-таки страшновато по причине непонимания последствий, но руководство приказало прекратить эти ваши безобразия, поэтому цензура обставляется со всех сторон, чтобы когда все грохнется, к ней претензий со стороны начальства не было.

Источник: Эль Мюрид



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