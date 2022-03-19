 

Немецкие власти извинились перед украинским беженцем, которого избили за русскую речь

19.03.2022, 10:51, Разное
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Львовянин Всеволод Самгин прибыл в Германию ещё с первым потоком беженцев.

Немецкие власти тепло приняли его и соотечественников и предоставили им возможность жить в определенных районах Берлина, чтобы они могли общаться на одном языке.

Вечером 8 марта мужчина направился в цветочную лавку. На выходе он был задержан группой молодых людей. Не предъявив каких-либо требований, они избили Всеволода.

Полиция установила личности нападавших: ими оказались деятели Берлинского театра юного зрителя и участники различных общественных движений. Причиной нападения злоумышленники назвали русский язык, на котором общался потерпевший.

– Мы рассматривали гомофобию в качестве основного мотива, так как Самгин покупал цветы для своего партнера. Однако мы с гордостью можем сказать, что ошиблись и никакой гомофобии в современной Германии нет, – заявили в пресс-службе полиции Берлина.

За “недоразумение” власти Германии принесли публичные извинения Самгину, а остальных украинцев попросили воздержаться от общения на суржике в публичных местах, так как это может привести к путанице.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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