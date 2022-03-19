 

“Теперь не вместе”: Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались после 10 лет отношений

19.03.2022, 10:35, Разное
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После десяти лет отношений и почти шести лет брака Надя Дорофеева и Владимир Дантес решили разойтись. Об этом пара сообщила в совместном заявлении на своих страничках в Instagram. Надя и Владимир заверили, что остаются “самыми родными людьми друг другу и самыми близкими друзьями”. Единственное, подчеркнули экс-влюбленные, они “просто теперь не вместе”.

Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кем есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе, – написала пара в обращении к поклонникам.

Напомним, история отношений экс-солистка группы “Время и Стекло” Нади Дорофеевой и выпускника украинской “Фабрики звезд” Владимира Дантеса началась в 2011 году в поезде по дороге на съемки “Золотого граммофона”. В первый же день знакомства Владимир заявил девушке, что она станет его женой. Однако руки и сердца Дорофеевой ему пришлось просить трижды. А августе 2015 года пара сыграла свадьбу в пригороде Киева. К алтарю Надю отвел ее продюсер Потап. 



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